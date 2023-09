Roma, prestazione di alto livello per Lukaku: lui fa doppietta e Mourinho esulta

Lukaku pronto a tornare in Serie A

Lukaku è stato il grande protagonista della vittoria del Belgio sull’Estonia per 5-0, valida per le qualificazioni a Euro 2024. L’attaccante della Roma ha realizzato una doppietta e fornito un assist, contribuendo in modo decisivo al successo dei Diavoli Rossi.

Roma, grande prestazione di Lukaku

Lukaku ha offerto spettacolo i Belgio-Estonia partendo dall’assist fornito per il gol di Trossard, al 18esimo, concludendo con un grande doppietta che chiude la partita. Big Rom è stato sostituito al 61′ da Lois Openda, ma la sua prestazione è stata comunque di altissimo livello. Con questi due gol, l’attaccante belga ha portato il suo conto personale a 77 gol in nazionale, eguagliando il record di Pelé. Un segnale molto importante per Mourinho che spera di averlo al meglio.