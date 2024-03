Roma, ripresa degli allenamenti a Trigoria | Dybala recuperato per il Lecce

Arrivano buone notizie per la Roma e per Daniele De Rossi in vista della sfida col Lecce. La squadra giallorossa tornerà ad allenarsi oggi a Trigoria e, come riporta il Messaggero Paulo Dybala sarà regolarmente in campo con i compagni per preparare la sfida del Via del mare di lunedì 1 Aprile, alle ore 18:00. Migliore notizia non poteva arrivare per la Roma, viste le condizioni ancora non perfette di Lukaku (che comunque sarà a disposizione di De Rossi) e l’infortunio di Azmoun.

Lecce-Roma fondamentale per la corsa Champions | Dybala vuole trascinare la squadra nel prossimo ciclo di partite

La partita di lunedì sarà uno spartiacque importante per la Roma, che approfittando degli incroci di calendario nella prossima giornata potrebbe, in caso di vittoria, mettere ancora più distanza dalle inseguitrici e consolidare il proprio piazzamento al quinto posto. Una vittoria significherebbe continuare a inseguire il Bologna per la quarta piazza e immergersi in un periodo durissimo con partite difficili e ravvicinate che aspettano la Roma nel mese di aprile. Dopo il Lecce il Derby, poi l’andata di Europa League col Milan, poi Udinese fuori casa e poi ancora Milan nel ritorno all’Olimpico, prima di Bologna, Juventus, Napoli, e Atalanta. Servirà tutta la classe e la qualità di Paulo Dybala alla Roma per continuare a volare e raggiungere quella che fino a qualche mese fa sembrava una vera e propria utopia: la Champions League.