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mercoledì, Aprile 8, 2026
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Roma, situazione infortunati: verso il rientro Mancini, Dybala e Wesley

Di
Anna Rosaria Iovino
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roma calcio
PAULO DYBALA A TERRA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Quest’anno a Trigoria l’infermeria è stata quasi sempre piena. In questo rush finale di stagione si cerca di svuotarla e di avere tutti a disposizione. Intanto, alcuni giocatori della Roma, attualmente infortunati, viaggiano verso il rientro.

Roma, le condizioni degli infortunati

Tra i giocatori vicini al rientro in campo c’è anche Paulo Dybala. Ieri, l’attaccante argentino si è recato a Villa Stuart per effettuare una visita di controllo al ginocchio. Gli esami hanno dato esito positivo, scongiurando rallentamenti nel percorso di recupero. Il piano, infatti, prevede il ritorno in gruppo a 45 giorni dall’intervento di inizio marzo. Non solo la Joya, anche Gianluca Mancini accelera. Il difensore, fermatosi nell’ultima gara di campionato contro l’Inter a San Siro, punta a tornare tra i convocati per il match contro l’Atalanta.

Fermo ai box c’è anche Wesley. L’infortunio rimediato in nazionale ha complicato la situazione in attacco. La fortuna di Gasperini, che inizialmente prevedeva uno stop più lungo, con possibile rientro contro il Bologna, è migliorata. I progressi recenti lasciano spazio all’ottimismo. L’attaccante brasiliano potrebbe anticipare i tempi e tornare tra i convocati già per la sfida contro il Pisa.

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