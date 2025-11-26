Fermento a Roma per il prossimo mercato. In capitale si scalpita per trovare un nuovo attaccante, Gasperini ha bisogno di un bomber in avanti. Nelle ultime settimane il nome più vicino ai giallorossi è stato quello di Zirkzee, ex conoscenza del calcio italiano, al Bologna nella scorsa stagione, poi passato allo United.

Roma, Zirkzee sempre più vicino ai giallorossi

La Roma sta monitorando molto più da vicino Joshua Zirkzee, reduce da una prestazione deludente e critiche negative al Manchester United, è ora ancora più vicino ai giallorossi. Il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United sembra ormai ai titoli di coda. Nell’ultima gara di campionato persa contro i Toffees, in dieci dal 15′ del primo tempo, il tecnico Ruben Amorim lo aveva inserito titolare, ma l’olandese non ha saputo rispondere positivamente all’opportunità.

I Red Devils a gennaio lo scaricheranno alla prima occasione, andando ad ascoltare le offerte che gli arriveranno in sede, una delle quali arriverà da Roma. L’ex Bologna è da tempo nel mirino della società di Trigoria. Nel frattempo, che la Roma possa pensare di avviare una trattativa con gli inglesi, domani si giocherà la sfida di Europa League contro il Midtjylland, serata che darà a Massara l’occasione per visionare un altro nome caldo sul taccuino: Franculino Djù.