Serie A, verso il Derby: Inter – Milan | Le ultimissime e probabili formazioni

Dopo lo stop delle Nazionali la quarta giornata di Serie A riprende con il botto. Ad aprire il sipario del campionato italiano, sabato 16 settembre alle ore 15,00 sarà la Juventus che ospiterà la Lazio all’Allianz Stadium. Ma il match tanto atteso dallo stivale è il Derby di Milano che avrà il fischio d’inizio alle ore 18,00 dove l’Inter sarà padrona in un San Siro sold-out con un incasso da 6 milioni, ospitando il Milan.

Leggi Anche: Zilliacus: ” Ho parlato con Zhang, voglio l’Inter. Nerazzurri occasione incredibile”.

Qui Inter

Sono state le milanesi ad aprire il sipario del campionato di Serie A 2023/24 piazzando la propria targa in vetta alla classifica. Entrambe a pari punti, 9 per la precisione, conquistati durante le prime tre giornate, Inter e Milan dominano lo scenario della massima serie del calcio italiano. La Beneamata allenata da mister Inzaghi ha inaugurato la nuova stagione il 19 agosto ospitando un Monza che ha fatto il viaggio di ritorno con l’amaro in bocca dopo la sconfitta con il punteggio finale di 2-0. Stessa sorte per il Cagliari durante lo scontro serale del 28 agosto. La squadra sarda, neopromossa dalla cadetteria, ha visto crollare le “mura del casteddu” durante la prima mezz’ora di gioco con due gol avvenuti rispettivamente al 21′ e al 30′ minuto. Mentre più sfortunata è stata la sorte per la Fiorentina che in casa Inter ha perso con il punteggio di 4-0. Insomma un Biscione con i pali ancora vergini, nessun gol subito grazie ad una difesa d’acciaio guidata da un Sommer impenetrabile, sta dimostrando di voler rivendicare la notte di Istanbul e la maledizione di essere secondi. Lasciato il passato alle spalle, i nuovi obiettivi di mister Inzaghi sono ben chiari sul prato verde. Con la voglia di sfruttare la maledizione abbattutasi sul Milan durante il Derby di Milano, la rosa nerazzurra di Inzaghi dovrebbe essere tutta disponibile, per scendere in campo sabato 16 settembre alle ore 18,00 con il modulo di gioco 3-5-2.

Qui Milan

Come per l’Inter, anche il Milan ha iniziato questo campionato con la voglia e la grinta di dominare la vetta della classifica. Con 9 punti a pari merito con l’Inter, entrambe le milanesi dominano il campionato di Serie A 2023/24. Lo stop per le Nazionali hanno fatto mettere un punto decisivo e fermo alle due cugine sul primo posto. Ma la storia delle due rivali è iniziata con una piccola differenza. Mentre l’Inter di Inzaghi non ha ancora subito un gol, il Milan di Pioli ha visto centrare i pali di Maignan due volte in tre partite. Tuttavia i Diavoli non si sono mai scoraggiati, e grazie alla maledizione della maglia numero 9 spezzata dall’ highlander Giroud, i rossoneri sono rientrati negli spogliatoi sempre vittoriosi. Ma la storia del Derby è un pò diversa. Negli anni le due squadre si sono affrontate ben 237 volte ufficialmente, ma è l’Inter a detenere il titolo della vittoria. La squadra nerazzurra ha registrato 89 vittorie contro le 79 del Milan. Però Stefano Pioli non demorde, e recuperata la punta di diamante della squadra Giroud ma non schierata dal primo minuto, il mister rossonero si prepara a spezzare l’incantesimo e a far innalzare a tutta voce l’inno “Pioli is on Fire”. Insomma con solo Tonali fuori rosa e recuperato anche Theo, i Diavoli scenderanno in campo con il solito modulo di gioco 4-3-3.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER ( 3-5-2 ): Sommer; Bastoni, De Vrji, Darmian; Dimarco, Mikhitharian, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram. ALLENATORE: S. Inzaghi.

MILAN ( 4-3-3 ): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leao. ALLENATORE: S. Pioli