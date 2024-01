Serie B: i risultati della 21^ giornata Il Venezia cade a Cosenza

Il Venezia cade a Cosenza e subisce il sorpasso del Como

Il Parma ormai non stupisce più, con pieno merito guida la classifica di Serie B, seguito dal Como che pareggia a Reggio Emilia, e dalla Cremonese che con una rete del solito Coda vince a Spezia e mette in grossi guai la squadra di D’Angelo che ora si ritrova ultima in classifica. Il Venezia cade a sorpresa contro il Cosenza sotto i colpi di un Tutino ritrovato, il Pisa vince a Lecco e si allontana momentaneamente dalla zona calda della classifica.

Oggi in programma il posticipo al Del Duca tra Ascoli ed il rinnovato Bari.

Domenica ore 16.15

Ascoli-Bari:

Già giocate

Sampdoria-Parma 0-3: 41′ rig. Man, 44′ Mihaila, 69′ Estevez

Brescia-SudTirol 1-1: 81′ rig. Borrelli-65′ Pecorino

FeralpiSalò-Catanzaro 3-0: 5′ Kourfalidis, 60′ Compagnon, 98′ rig. La Mantia

Reggiana-Como 2-2: 15′ Gondo, 67′ Girma-37′ Gabrielloni, 45′ Cutrone

Spezia-Cremonese 0-1: 54′ Coda

Ternana-Cittadella 3-1: 22′ Carboni, 46′ Lucchesi, 60′ Pereiro-40′ Pandolfi

Cosenza-Venezia 4-2: 10′, 21′, 81′ Tutino, 19′ Marras-24′ Busio, 87′ Gytkjaer

Lecco-Pisa 1-3: 82′ rig. Lepore-30′ Veloso, 74′ Calabresi, 85′ Mlakar

PALERMO-Modena 4-2: 8′ Segre, 34′ Brunori, 88′, 96′ Soleri-31′ Battistella, 59′ Abiuso