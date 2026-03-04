Serie B: i risultati della 28^ giornata. Vince il Palermo, pari Frosinone

La 28ì giornata del campionato di Serie B si conclude con cinque incontri dove non sono mancate le emozioni e le polemiche. A Carrara termina 3-3 contro il Catanzaro con mille polemiche nel finale per due rigori assegnati al Catanzaro nel finale, e con Rocchi presente sugli spalti costretto a lasciare la tribuna scortato dalle forze dell’ordine. Il Pescara ferma sul 2-2 il frosinone, con i ciociari che pareggiano proprio allo scadere, il Bari batte 2-1 l’Empoli e torna a sperare nella salvezza diretta, mentre la panchina di Dionisi potrebbe essere in bilico. Finisce 1-1 tra Juve Stabia e Sampdoria, infine il Palermo batte 2-1 il Mantova ma nel fiale rischia la clamorosa rimonta.

Serie B – risultati 28a Giornata

Martedì 3 marzo 2026

Padova-Spezia (19:00) 2-2

24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 82’ Bonfanti (S)

Cesena-Monza (20:00) 1-3

25’ Azzi (M), 33’ Cuteone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)

Reggiana-Südtirol (20:00) 0-4

39’ Kofler (S), 83’ Pecorino (S), 86’ Casiraghi (S), 90’+3’ Merkaj (S)

Venezia-Avellino (20:00) 4-0

38’ Dagasso (V), 40’ autorete Reale (V), 44’ Busio (V), 90’+1’ Dagasso (V)

Virtus Entella -Modena (20:00) 2-1

45’ Del Lungo (VE), 45’+2’ Tonoli (M), 85’ Karic (VE)

Mercoledì 4 marzo 2026

Carrarese-Catanzaro 3-3

Bari-Empoli 2-1

Frosinone-Pescara 2-2

Juve Stabia-Sampdoria 1-1

Palermo-Mantova 2-1