Serie B: il programma della 34^ giornata

Si giocano tutte domani le gare relative alla 34^ giornata del campionato di Serie B, con posticipo previsto all’Arena Garibaldi tra Pisa e Cremonese che sarà visibile in chiaro su DAZN. La neo promossa Sassuolo attende il Frosinone che cerca punti salvezza, i nerazzurri di Inzaghi attendono la Cremonese, mentre lo Spezia terzo in classifica se la vedrà contro un Cosenza in situazione di classifica disperata.

Le partite della 34 giornata di serie B

Sudtirol Bari

Brescia Reggiana

Cittadella Salernitana

Juve Stabia Sampdoria

Mantova Catanzaro

Palermo Carrarese

Sassuolo Frosinone

Spezia Cosenza

Modena Cesena

Pisa Cremonese