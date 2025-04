Serie B: il programma della 35^ giornata

Tra Venerdì 25 e Domenica 27 si giocano le partite relative alla 35^ giornata del campionato di Serie B. Dopo il Sassuolo promosso in Serie A, il secondo posto è conteso da Pisa e Spezia con i nerazzurri che hanno sette lunghezze di vantaggio sui liguri. La squadra di Inzaghi è impegnata sul difficile campo di Brescia, mentre lo Spezia è di scena a Frosinone nell’anticipo di giornata. Nel pomeriggio interessante per la lotta salvezza Carrarese-Sampdoria, Reggiana-Cittadella è un vero spareggio salvezza anticipato. Chiudono il programma Cremonese-Mantova, e in serata il Cesena attende all’Orogel Stadium la capolista Sassuolo.

Venerdì 25 aprile

Ore 12:30

Frosinone-Spezia

Ore 15:00

Bari-Modena

Brescia-Pisa

Carrarese-Sampdoria

Reggiana-Cittadella

Salernitana-Cosenza

Ore 18:00

Cremonese-Mantova

Ore 20:30

Cesena-Sassuolo

Domenica 27 aprile

Ore 15:00

SudTirol-Juve Stabia

Ore 17:15

Catanzaro-Palermo