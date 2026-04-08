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mercoledì, Aprile 8, 2026
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Serie B: le designazioni arbitrali della 34^ giornata

Le designazioni di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
20
L'ARBITRO SIMONE SOZZA PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito le designazioni arbitrali relative alla 34^ giornata del campionato di Serie B:

FROSINONE – PALERMO Venerdì 10/04 h 20:30

SOZZA

BELSANTI – BIFFI

IV:     DI MARCO

VAR:  GARIGLIO

AVAR:   MONALDI

 

JUVE STABIA – CESENA h 15:00

FERRIERI CAPUTI

GARZELLI – SCARPA

IV:      ARENA

VAR:   GUALTIERI

AVAR:    PEZZUTO

 

PESCARA – SAMPDORIA h 15:00

PICCININI

REGATTIERI – LAGHEZZA

IV:       ALLEGRETTA

VAR:  SANTORO

AVAR:    CHIFFI

 

SUDTIROL – MODENA h 15:00

ZANOTTI

MONACO – RINALDI

IV:     TURRINI

VAR:   VOLPI

AVAR:    PAIRETTO

 

VIRTUS ENTELLA – VENEZIA h 15:00

GALIPO’

RICCI – EL FILALI

IV:      RESTALDO

VAR:   NASCA

AVAR:    RUTELLA

 

AVELLINO – CATANZARO h. 17:15

TREMOLADA (foto)

POLITI – BIANCHINI

IV:     SPINA

VAR: PRONTERA

AVAR: DIONISI

 

MONZA – BARI h. 19:30

LA PENNA

PASSERI – ZEZZA

IV:     RAMONDINO

VAR:    BARONI

AVAR:     DI VUOLO

 

PADOVA – EMPOLI Domenica 12/04 h. 15:00

PERENZONI

GALIMBERTI – COLAIANNI

IV:     CEREA

VAR:     SERRA

AVAR:      PAIRETTO

 

SPEZIA – MANTOVA Domenica 12/04 h. 17:15

SACCHI J. L.

NIEDDA – GRASSO

IV:       CALZAVARA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:  CHIFFI

 

REGGIANA – CARRARESE Domenica 12/04 h. 19:30

MASSIMI

ROSSI C. – ZANELLATI

IV:       DI CICCO

VAR:     COSSO

AVAR:   DEL GIOVANE

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