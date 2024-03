Slavia Praga-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Ritorno degli ottavi di UEFA Europa League tra Slavia Praga e Milan, giovedì alle 18.45. Si riparte dal 4-2 di San Siro. Rossoneri chiamati a difendere il vantaggio di due reti, giunto in una serata non troppo esaltante per la formazione di Pioli, incapace di sfruttare l’enorme quantità di tempo in superiorità numerica. Il match verrà trasmesso su DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (253); in streaming su Sky Go e Now.

Slavia Praga-Milan, le probabili formazioni:

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil. All. Trpisovsky.