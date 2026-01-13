Squalifica Conte: due giornate dopo gli episodi di Inter-Napoli: le motivazioni del Giudice sportivo

Non è ancora finita Inter-Napoli. Le polemiche del match di San Siro continuano e oggi è arrivata anche la sentenza per il tecnico dei partenopei, Antonio Conte. Per l’ex Inter e Juventus, due giornate di squalifica.

Squalifica Conte, salta due gare, torna contro la Juve

Due giornate di squalifica per Antonio Conte. È questa la decisione del Giudice Sportivo, che gli ha inflitto anche un’ammenda del valore di 15mila euro. L’allenatore degli azzurri era stato espulso per le proteste furiose al 71′ nella sfida a San Siro contro l’Inter, in occasione del rigore per il fallo di Rrhamani su Mkhitaryan.

Le motivazioni del giudice: “Antonio Conte è stato squalificato per due giornate per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.