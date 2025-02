Sudtirol-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla in TV

L’anticipo della 28^ giornata di Serie B si giocherà al Druso tra Sudtirol e Spezia, con la squadra di Castori in cerca di punti salvezza mentre i liguri sono in corsa per la promozione in Serie A. Castori non ha particolari problemi di formazione con Adamonis che sarà titolare in porta, mentre D’Angelo dovrà fare i conti anche con i diffidati, mentre Lapadula è assente causa squalifica.

Le probabili formazioni

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina, Pyyhtia, Praszelik, Casiraghi, Davi; Merkaj, Odogwu. All. Castori

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Bertola; Mateju, Nagy, Esposito S., Bandinelli, Reca; Esposito P., Colak. All. D’Angelo

DOVE VEDERLA IN TV

Sudtirol-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn e da amazon Prime Video, a partire dalle ore 19:30 del giorno 28-02-2025