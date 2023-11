Quanto stanno incassando i club europei delle principali competizioni europee. Di seguito la situazione squadra per squadra prendendo in considerazione quota fissa di partecipazione, i premi i caso di vittorie o pareggio, gli importi non distribuiti e la quota del ranking decennale.

La situazione squadra per squadra

CHAMPIONS LEAGUE

1. Real Madrid – € 73.305.412

2. Bayern – € 72.168.412

3. Manchester City – € 69.894.412

4. Barcellona – € 58.511.059

5. Inter – € 55.397.059

6. Atlético Madrid – € 55.176.706

7. Paris Saint-Germain – € 52.179.706

8. Lipsia – € 51.056.059

9. Porto – € 50.552.059

10. Borussia Dortmund – € 49.698.706

11. Arsenal – € 49.415.059

12. Siviglia – € 47.062.000

13. Manchester United – € 46.985.353

14. Napoli – € 45.150.706

15. Shakhtar Donetsk – € 43.083.706

16. Real Sociedad – € 40.616.059

17. Milan – € 39.749.353

18. Benfica – € 39.517.000

19. Lazio – € 38.328.706

20. Salisburgo – € 36.752.353

21. PSV Eindhoven – € 35.201.353

22. Feyenoord – € 35.124.706

23. Braga – € 31.067.353

24. Copenaghen – € 30.860.353

25. Galatasaray – € 28.586.353

26. Celtic – € 26.803.000

27. Stella Rossa – € 24.529.000

28. Newcastle – € 24.038.353

29. Young Boys – € 23.392.000

30. Lens – € 22.694.353

31. Union Berlino – € 19.981.000

32. Anversa – € 16.777.000

EUROPA LEAGUE

1. Rangers – € 13.052.837

2. Molde – € 11.918.837

3. Bayer Leverkusen – € 11.125.674

4. AEK Atene – € 10.814.419

5. Panathinaikos – € 10.154.419

6. Atalanta – € 10.021.256

7. Maccabi Haifa – € 9.896.000

8. Liverpool – € 9.817.256

9. Roma – € 9.553.256

10. Raków – € 8.972.000

11. Slavia Praga – € 8.729.256

12. Sporting CP – € 8.712.837

13. Marsiglia – € 8.658.837

14. Villarreal – € 8.634.837

15. West Ham – € 8.365.256

16. Betis – € 8.233.256

17. Ajax – € 8.142.000

18. Olympiacos – € 8.026.419

19. Rennes – € 7.837.256

20. Qarabağ – € 7.614.837

21. Brighton – € 7.260.837

22. Friburgo – € 7.177.256

23. Sparta Praga – € 7.102.419

24. Tolosa – € 6.600.837

25. LASK – € 6.132.419

26. Sheriff – € 5.856.000

27. Union Saint-Gilloise – € 5.682.419

28. Sturm Graz – € 5.418.419

29. Servette – € 5.386.419

30. Limassol – € 4.880.419

31. TSC Bačka Topola – € 4.368.000

32. Häcken – € 4.194.000

CONFERENCE LEAGUE

1. Viktoria Plzeň – € 7.662.000

2. Brugge – € 6.988.500

3. Eintracht Francoforte – € 6.667.000

4. PAOK – € 6.632.500

5. Gent – € 6.141.000

6. Fenerbahçe – € 5.797.000

7. Fiorentina – € 5.759.000

8. Legia Varsavia – € 5.574.500

9. Ludogorets – € 5.504.500

10. Aston Villa – € 5.463.500

11. Maccabi Tel Aviv – € 5.226.500

12. Slovan Bratislava – € 5.225.500

13. Genk – € 5.154.000

14. Lille – € 5.136.000

15. Dinamo Zagabria – € 5.012.000

16. Bodø/Glimt – € 4.992.000

17. Ferencváros – € 4.987.000

18. AZ Alkmaar – € 4.956.500

19. Astana – € 4.833.000

20. Nordsjælland – € 4.625.000

21. Beşiktaş – € 4.607.500

22. Zorya – € 4.310.500

23. Zrinjski – € 4.177.500

24. KÍ Klaksvík – € 4.165.500

25. Olimpija Lubiana – € 4.088.500

26. Lugano – € 4.088.000

27. Ballkani – € 4.076.500

28. HJK Helsinki – € 3.995.500

29. Spartak Trnava – € 3.851.000

30. Aberdeen – € 3.772.500

31. Breiðablik – € 3.529.000

32. Čukarički – € 3.218.000