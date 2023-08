Vagnati allontana la Lazio: “Ricci resta. È un giocatore importante”

Prima della partita di Coppa Italia contro la Feralpisalò, il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato della situazione Ricci: “Non abbiamo più sentito la Lazio. Per noi Samuele è un giocatore del passato, del presente e del futuro, è un grande orgoglio averlo qua perché è un ragazzo top. Per noi avere giocatori con questa professionalità ed attaccamento alla maglia è importante. Penso che rimarrà quasi sicuramente al Torino, nel calcio non si sa mai ma sono convinto che starà con noi e farà una grande stagione.

Sfuma Ricci per Sarri

Le parole del direttore sportivo del Torino non lasciano spazio a interpretazioni. Ricci non giocherà per la Lazio ma Sarri si può consolare con l’arrivo, oramai imminente, di Rovella.