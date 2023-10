Nona giornata di Serie B. Sfida al vertice: il Venezia, terzo, ospita la capolista Parma, questo pomeriggio alle 16.15, allo stadio Penzo. Padroni di casa, a 15 punti, arrivano al match forti della bella vittoria per 1-3 ottenuta sabato nella trasferta di Modena; gli ospiti, ancora imbattuti in questo campionato, hanno ottenuto due vittorie consecutive nelle ultime due gare disputate, rispettivamente contro Cremonese e Bari. L’ultimo precedente tra i due club in casa dei lagunari, risalente allo scorso dicembre, è terminato 2-2 con le reti di Pohjanpalo e Pierini per i veneti e la doppietta di Vasquez per gli emiliani. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

VENEZIA (4-3-3): Grandi; Candela, Altare, Idzes, Zampano; Lella, Tessmann, Busio; Ellertsson, Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli.