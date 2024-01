Verso Empoli-Milan: probabili formazioni, statistiche e dove vederla

Il Milan affronterà l’Empoli nel suo ultimo impegno del girone di andata. Dopo una vittoria convincente contro il Cagliari negli Ottavi di Coppa Italia, i ragazzi di Pioli sono pronti per il match in programma domenica 7 gennaio alle ore 12.30. I rossoneri hanno affrontato l’Empoli 34 volte fino ad ora, senza mai perdere in casa dei toscani in Serie A. L’unica sconfitta al Castellani risale alla Coppa Italia 1985-86. L’ultimo incontro in Toscana, giocatosi nel 2022, si è concluso con una vittoria per 3-1 per il Milan, anche se con un finale al cardiopalma, con il goal dell’1-1 siglato dall’Empoli al 92′. Tuttavia, la reazione del Milan è stata immediata, con i rossoneri che sono riusciti a segnare ben 2 goal tra il 93′ e il 96′. Il match tra Empoli e Milan sarà trasmesso in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Empoli-Milan: le indecisioni di Pioli e Andreazzoli

Pioli si trova di fronte al consueto problema delle numerose assenze in difesa e a centrocampo. Il principale dilemma riguarda la scelta sarà tra Jan-Carlo Simic e Matteo Gabbia, appena tornato dal prestito al Villarreal. Il dubbio persiste in vista della prossima partita. Ancora out Sportiello, Tomori, Kalulu, Thiaw, Caldara, Pellegrino, Pobega, Krunic e Okafor, ai quali si sono aggiunti Bennacer e Chukwueze, partiti per la Coppa d’Africa.

Per quel che riguarda l’Empoli, Andreazzoli si trova a dover trovare una soluzione improvvisata in difesa, data l’assenza contemporanea di Cacace, Bastoni e Pezzella. Si prevede che Ismajili occupi la posizione insolita di cursore, affiancato da Ebuehi, Luperto e Walukiewicz. Nel centrocampo, il ballottaggio tra Grassi e Ranocchia vede il primo come favorito, mentre sulle mezze ali si prevede l’utilizzo di Maleh a sinistra e il dubbio Marin-Fazzini a destra. A causa di un infortunio, Kovalenko potrebbe iniziare dalla panchina. Baldanzi, finalmente ristabilito da un problema alla caviglia, potrebbe tornare titolare per supportare Caputo e Cambiaghi.

Le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Kovalenko, Grassi, Maleh; Maldini; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli