Verso Frosinone-Juventus, Chiesa out | Le ultime

Domani all’ora di pranzo scenderanno in campo Frosinone e Juventus. Pochi istanti fa Allegri ha parlato in conferenza presso la sala conferenza dell’Allianz Stadium per presentare la partita. Il tecnico, ha annunciato che Chiesa sarà assente per un fastidio al tendine rotuleo.

Vlahovic giocherà al fianco di Milik

La Juventus a Frosinone vuole tornare alla vittoria dopo l’amaro pareggio di Genova ottenuto la scorsa settimana. Allegri andrà a Frosinone senza Kean e Chiesa, ma con il recuperato Rabiot che avrà un posto dall’inizio. In difesa confermati i titolarissimi, mentre sulla destra ci sarà Cambiaso con Kostic, in ballottaggio con Weah, a sinistra, McKennie, Locatelli e Rabiot, in netto vantaggio su Miretti, nella zona centrale del campo; in attacco qualche dubbio su Vlahovic ancora leggermente in vantaggio su Milik che però dovrebbe prendere il posto dell’indisponibile Chiesa.

La probabile formazione:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri.