Verso Juve-Bologna: Allegri vuole vincere per dare continuità ai risultati

Dopo la bella vittoria contro l’Udinese, Allegri vuole arrivare alla prima sosta per la Nazionale(fissata per il weekend del 9-10 settembre) a punteggio pieno. Non sarà semplice però perchè davanti i bianconeri avranno il Bologna di Thiago Motta, che arriva dalla sconfitta col Milan.

Qui Juventus

Allegri perde Wojciech Szczęsny e lancia dal 1′ Perin. Confermati ancora una volta sulle fasce Weah e Cambiaso, con davanti il solito tandem formato da Chiesa e Vlahovic.

Qui Bologna

Aspettando nuovi acquisti sul mercato, Thiago Motta ripropone il suo 4-2-3-1 con Moro e Dominguez in mezzo al campo e ritrova Orsolini con davanti Zirkzee unica punta dopo la partenza di Arnautovic.

Juve-Bologna, le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Indisponibili: De Sciglio, Szczesny

Squalificati:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta

Indisponibili: Soumaoro, Barrow