Verso Juventus-Fiorentina, Allegri con i due ex viola davanti

La Juventus prepara la sfida alla Fiorentina in programma domenica alle 20:45. Nell’allenamento odierno la buona notizia arriva da Federico Chiesa, tornato in campo dopo il picco influenzale che lo aveva fermato nella giornata di ieri. E sarà lui a guidare l’attacco della Juventus, insieme a Dusan Vlahovic. Allegri punta forte sui due ex viola, che proveranno a far male alla loro vecchia squadra, dopo il tirato trasferimento nella rivale storica.

I numeri di Vlahovic e Chiesa in maglia viola

Per Vlahovic sono 108 le partite in maglia viola tra il 2018 e il 2022, con 49 reti e 5 assist messi a referto; numeri importanti, importantissimi, che hanno spinto la Juventus a spendere 70 milioni di euro per il talento serbo. Il tutto, considerando ovviamente la carta di identità di Vlahovic, che recita 28 gennaio 2000.

Per Chiesa invece, prodotto del vivaio della viola, le presenze con la Fiorentina sono 153, facendo registrare 38 gol e 17 assist. Per lui la Juventus pagò ai gigliati 50 milioni più bonus.