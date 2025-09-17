Ajax-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

L’Inter vola ad Amsterdam per affrontare l’Ajax nella prima giornata di UEFA Champions League 2025/2026. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta in campionato rimediata a Torino contro la Juventus, vogliono riprendere il loro cammino europeo nel migliore dei modi dopo la bruciante debacle nella finale della scorsa edizione. Chivu deve fare i conti con la probabile assenza di Lautaro Martinez, che nonostante i problemi alla schiena ha comunque viaggiato con la squadra; al suo posto, probabile l’esordio in Champions League di Pio Esposito, ma occhio alle quotazioni di Bonny. In difesa, De Vrij dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Acerbi, mentre a centrocampo possibile la presenza di Sucic insieme a Barella e Calhanoglu. Nei Lancieri, invece, Heitinga pensa al tridente formato da Moro, Weghorst e Godts. La partita, in programma mercoledì 17 settembre alle 21:00, verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.

Ajax-Inter, le probabili formazioni

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Moro, Weghorst, Godts. All. Heitinga

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu.