Arabia Saudita-Oman, probabili formazioni e dove vederla

Esordio in Coppa d'Asia per Roberto Mancini

Esordio in Coppa d’Asia per l’Arabia Saudita di Roberto Mancini, impegnata questa sera alle 18.30 contro l’Oman, nella gara valida per il Gruppo F. Nazionale saudita, all’undicesima partecipazione e terza nell’albo d’oro, ha vinto la competizione in tre occasioni – 1984, 1988 e 1996. Diversamente, l’Oman ha fatto il suo esordio nel torneo nel 2004, disputato in Cina. Il match sarà visibile, in streaming, su Onefootball.

Le probabili formazioni:

ARABIA SAUDITA (3-5-2): Al-Najjar; Tambakti, Al-Bulaihi, Al-Saluli; Abdulhamid, Al-Malki, Al-Hassan, Al-Dawsari, Kadesh; Al-Shehri, Al-Buraikan. All. Mancini.

OMAN (4-5-1): Al-Rushaidi; Al-Yahmadi, Al-Khamisi, Al-Braiki, Al-Kaabi; Al-Aghbari, Fawaz, Al-Saadi, Al-Adawi, Saleh; Al-Sabhi. All. Ivanković.