Bayer Leverkusen-Mainz, le ultimissime sulle formazioni

La capolista Bayer Leverkusen ospita il Mainz, questa sera alle 20.30, nella gara valida per la ventitreesima giornata di Bundesliga. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Max; in streaming su Sky Go e Now.

Bayer Leverkusen-Mainz, le probabili formazioni:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Stanišić, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Adli, Wirtz; Schick. All. Xavi Alonso.

MAINZ (3-4-3): Zentner; Kohr, van den Berg, Guilavogui; Mwene, Barreiro, Amiri, Caci; Gruda, Onisiwo, Lee. All. Henriksen.