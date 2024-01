Bayern Monaco-Union Berlino, le ultimissime sulle formazioni

Sfida fondamentale per il Bayern Monaco. Tuchel opta il 4-2-3-1. Difesa con Upamecano e de Ligt al centro, complice l’assenza di Kim, impegnato in Coppa d’Asia, supportati da Laimer e Davies sulle fasce. In mezzo al campo Kimmich e Goretzka, alle spalle di Müller, Musiala e Sané. In avanti il solo Kane.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Müller, Musiala, Sané; Kane. All. Tuchel.

UNION BERLINO (3-1-4-2): Rønnow; Knoche, Vogt, Leite; Král; Juranović, Haberer, Aaronson, Gosens; Volland, Behrens. All. Bjelica.