Bologna – Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Dopo essersi assicurata le semifinali di Champions League, l’Inter parte alla volta di Bologna per rafforzare la propria posizione in campionato. Nella trentatreesima giornata di Serie A, Inzaghi potrebbe far rifiatare alcuni elementi che hanno dato il massimo nella sfida di mercoledì contro il Bayern: Bisseck, infatti, sembra destinato a sostituire Pavard. Con il k.o. di Thuram, Correa può avere una chance da titolare, mentre a centrocampo Carlos Augusto scalpita per un posto sulle corsie laterali. Il Bologna è chiamato alla reazione dopo la brutta sconfitta di Bergamo della settimana scorsa: con Casale infortunato, la coppia centrale della difesa dovrebbe essere composta da Beukema e Lucumì, con Holm e Miranda a presidio delle fasce. Aebischer favorito su Pobega a centrocampo; ballottaggio Odgaard – Fabbian sulla trequarti mentre, in attacco, Castro dovrebbe tornare titolare. La partita, in programma domenica 20 aprile alle 20:45, verrà trasmessa su Sky e DAZN; in streaming, sarà possibile vederla su Sky Go e NOW.

Bologna – Inter, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.