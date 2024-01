Bristol City-West Ham, probabili formazioni e dove vederla

Replay del terzo turno di FA Cup: West Ham ospite del Bristol City all’Ashton Gate Stadium, martedì alle 20.45. Gara d’andata del London Stadium terminato 1-1 con reti di Bowen, per gli Hammers, e Conway, per il Bristol City. Il match non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

BRISTOL CITY (4-2-3-1): O Leary, Tanner, Vyner, Dickie, Pring, James, Williams, Bell, Knight, Mehmeti, Conway. All. Manning.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Johnson, Ogbonna, Zouma, Emerson; Alvarez, Soucek; Benrahma, Ward-Prowse, Fornals; Ings. All. Moyes