Federico Chiesa continua a essere corteggiato dalle squadre della Premier League. Dalla Spagna Fichajes.net ha svelato che sulle tracce dello juventino, già dall’estate scorsa, ci sarebbero l’Arsenal, il Chelsea e il Newcastle; in particolare il Newcastle sarebbe pronto a mettere sul tavolo 60 milioni per aggiudicarsi il talento classe 1997.

Calciomercato Juve, Chiesa | Si complica il rinnovo

Davanti a un’offerta incredibile come quella proposta dal Newcastle, Federico Chiesa, il quale ha il proprio contratto in scadenza nel giugno 2025, potrebbe lasciare Torino già nel mercato del mese di gennaio. La Juventus, tuttavia, non starebbe lavorando solo al rinnovo del numero 7 figlio d’arte, anche se è molto importante per Giuntoli e Manna. L’agente di Chiesa Ramadani punta a raggiungere i 7 milioni annuali, andando quindi oltre ai 5 milioni attuali, e la Juventus non vorrebbe andare oltre i 6, quindi il rinnovo dell’ex Fiorentina risulta essere assai complicato per la società.