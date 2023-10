Bernardeschi, 29 anni, ha lasciato la Juventus a parametro zero nel 2022 per trasferirsi al Toronto FC, in MLS. In Canada, il giocatore ha collezionato 25 presenze e 3 gol, ma non ha ancora trovato la continuità di rendimento che lo ha contraddistinto negli anni alla in bianconero. Secondo le indiscrezioni, la Vecchia Signora sarebbe interessata a riportare il giocatore in Serie A, in particolare in vista del mercato di gennaio, quando il club bianconero dovrà rinforzarsi per affrontare la seconda parte della stagione.

Calciomercato Juventus, un’ala in più per Allegri

L’incontro di giovedì scorso è stato un primo passo per discutere di una possibile trattativa. La Juventus dovrà valutare le condizioni di Bernardeschi, sia fisiche che economiche, prima di decidere se fare un’offerta concreta. Dal canto suo, l’ex vola, sarebbe pronto a tornare a Torino, anche se con un contratto più basso rispetto a quello che aveva in precedenza. Il giocatore è ancora legato al club da un forte legame affettivo e vorrebbe chiudere la sua carriera in bianconero. Il ritorno di Bernardeschi alla Juventus sarebbe un colpo di mercato importante per la squadra di Massimiliano Allegri. Il giocatore è un’ala versatile, in grado di giocare sia a destra che a sinistra, e potrebbe dare un contributo importante in termini di qualità e quantità.