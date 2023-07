Calciomercato Lazio, arriva il si del giocatore: Sarri esulta

La Lazio vuole Milos Kerkez, terzino classe 2003 dell’AZ Alkmaar. Il club biancoceleste ha già il sì del giocatore ed ora bisognerà trattare con club. La società olandese chiede circa 15 milioni per il giocatore, che ha già un passato in Italia, dove ha giocato nelle giovanili del Milan.

Calciomercato Lazio, Kerkez per la fascia sinistra

Pare che sia in dirittura d’arrivo la trattativa per Milos Kerkez. Il profilo dell’ungherese ha stupito Sarri che ha deciso di metterlo nel mirino, dopo averlo sfidato in Europa. Così, finalmente, arriva il terzino tanto richiesto dal tecnico toscano.