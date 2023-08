Calciomercato Lazio, fatta per il centrocampista: arriva oggi nella Capitale

Mattéo Guendouzi vede finalmente biancoceleste Lazio. Risolti anche gli ultimi dettagli, sistemate le questioni che riguardavano l’Olympique Marsiglia e l’entourage del giocatore e quindi via libera all’arrivo a Roma. L’ex Arsenal sarà domani nella Capitale.

Calciomercato Lazio, le cifre per Guendouzi

Da Formello non filtrava preoccupazione, l’accordo con le parti era solido. Prestito con obbligo di riscatto per un totale di 18 milioni che finiranno nelle casse del Marsiglia, col giocatore e i suoi agenti intesa per un contratto da 2,2 milioni più bonus facili.