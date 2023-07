Calciomercato Lazio, l’attaccante del Sassuolo nella lista biancoceleste

Una stagione decisamente positiva quella fatta registrare in casa Lazio. Titoli non ne sono arrivati è vero ma il secondo posto conquistato in classifica, ha permesso di diritto alla squadra allenata da mister Sarri, di qualificarsi per la Champions 2023-2024. Ora con tale obiettivo centrato, la necessità di andare rinforzare la rosa con innesti ben mirati, assume un’importanza vitale. Ed uno di questi innesti si spera essere il nazionale Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo piace tanto in casa biancoceleste e l’idea di vederlo schierato lì davanti insieme a capitan Immobile, ne fa assumere un fascino non indifferente. Il problema però come detto dal padron Lotito, è il valore del suo cartellino pari o superiore ai 30 milioni. Ora, è vero che si sta parlando di un campione d’Europa ma come ribadisce lo stesso proprietario della società capitolina, Berardi ha 30 anni e per quella età quel prezzo è forse un po’ troppo. Sulla base di tale considerazione quindi, la dirigenza ha pronta un’opzione b che sembrerebbe molto più percorribile e fattibile.

Calciomercato Lazio, chi come strada alternativa?

Se con Berardi non se ne farà nulla, Lotito ha pronta la carta André Silva. Il ventisettenne attaccante del Lipsia, vale circa 15, 20 milioni, decisamente meno rispetto ai 30 e passa che il Sassuolo chiede per cedere la sua punta. L’attaccante portoghese è molto forte sia fisicamente che tecnicamente con una velocità che in patria lo ha portato ad essere paragonato a Cristiano Ronaldo. Sul taccuino dei dirigenti laziali ci sono anche Sanabria del Torino e Amdouni del Basilea. Insomma capitan Immobile avrà sicuramente un nuovo partner per l’attacco.