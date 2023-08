Calciomercato Lazio, le scorie dopo Lecce: Sarri avrà due acquisti

La sconfitta sul campo del Lecce arrivata dopo essere passati in vantaggio ha lasciato degli strascichi testimoniate dallo stesso Sarri nel post-partita. Per questo motivo, la dirigenza biancoceleste ha in mente altri due colpi che potrebbero arrivare a breve.

Due giocatori esperti per Sarri

Il primo è Luigi Sepe che verrebbe a fare l’alternativa a Provedel. Il secondo è Leonardo Bonucci per cui I contatti proseguono e c’è ottimismo per la finalità dell’operazione. Inoltre, uno tra Guendouzi e Samardzic potrebbe arrivare alla corte di Maurizio Sarri con il francese che sembra essere il preferito principalmente per i costi inferiori rispetto al tedesco.