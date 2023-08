Calciomercato Lazio, salta Lloris: svelato il motivo

Sfuma la trattativa per il francese

Un obbiettivo per la porta della Lazio è definitivamente sfumato. Negli ultimi giorni Lotito ha tentato il grande colpo per i pali cercando di acquistare Hugo Lloris dal Tottenham. L’accordo con il club inglese è arrivato ma a bloccare il trasferimento nella Capitale è stato proprio il francese.

Lloris rifiuta la Lazio

Il motivo che ha portato l’estremo difensore a rifiutare l’ingresso nella rosa di Maurizio Sarri è la mancanza di garanzie date da parte di Lotito sulla possibile titolarità del francese. Infatti, la Lazio è intenzionata a dare fiducia a Ivan Provedel per il futuro. Lloris starebbe valutando delle offerte provenienti dell’Arabia e come alternativa per i biancocelesti si valuta il profilo di Luigi Sepe.