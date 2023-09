Calciomercato Lazio, un’ultima idea prima del gong: piace un esterno

Siamo alle ultimissime ore di calciomercato e la Lazio sta provando a regalarsi un ultimo colpo nelle battute finali. L’ultima idea di Claudio Lotito porta a Tijjani Noslin, esterno d’attacco classe ’99 del Fortuna Sittard. Il presidente biancoceleste aveva detto nella giornata di ieri che il mercato della Lazio non è ancora finito e chissà che questo non possa essere l’ultimo colpo.

Si tenta un ultimo acquisto

Sfumato Bonucci che è andato all’Unione Berlino, la Lazio cambia i piani e valuta un colpo in attacco. Il motivo è semplice: Pedro non dà garanzie a livello fisico (salterà la trasferta di Napoli) e quindi il solo Isaksen come alternativa a Felipe Anderson e Zaccagni potrebbe non bastare.