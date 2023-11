Il calciomercato è alle porte e i due club milanesi, Inter e Milan, giocano d’anticipo. Pronte a pagare la clausola rescissoria del baby talento Assan Ouedraogo, mezzala in forza allo Schalke 04. Come riporta tuttomercatoweb.it l’interesse maggiore proviene dall’Inter che si muove per accelerare l’affare.

Inter e Milan, occhi sul talento dello Schalke 04

Assan Ouedraogo sta facendo impazzire mezza Europa, oltre, a Inter e Milan anche club dello spessore di Bayern Monaco e Lipsia si stanno interessando a lui. Sicuramente ci sarà un primo affondo già in questa sessione di calciomercato, ma vista la giovane età del calciatore, diciassette anni, potrebbe andare in porto l’opzione di trasferimento nella sessione estiva. I club milanesi seguono il giocatore da due anni, piace soprattutto per i ritmi che riesce a tenere nell’arco dei novanta minuti.