Calciomercato Serie B: Puscas ha scelto Bari, il Como su Gioacchini

George Puscas pronto al rientro Bari

Alla fine la trattativa l’ha vinta forse chi ci ha creduto di più, il Ds Polito ha praticamente definito l’arrivo di Puscas a Bari in prestito fino a fine stagione, battute Pisa e Verona che avevano chiesto informazioni all’agente del rumeno. Il Bari non si ferma qui, Polito ha praticamente definito l’acquisto di Fumagalli dalla Giana Erminio, bisogna solo stabilire se l’attaccante vestirà il biancorosso in questa stagione o nella prossima.

Il Cokonsta per cedere Cerri all’Empoli, al suo posto in arriva Gioacchini in forza al St Louis City.

il Pisa cerca un difensore ed un centrocampista, piacciono due giovani della canterà Viola Dalle Mura e Amatucci.

Infine il Palermo ha definito l’ingaggio di Ranocchia dalla Juventus, Pafundi passerà in prestito alla Reggiana.