Capo Verde-Mauritania, probabili formazioni e dove vederla

Ottavi di finale di Coppa d’Africa tra Capo Verde e Mauritania allo Stade Felix Houphouet-Boigny ad Abidjan, lunedì alle 18. Gli Squali blu hanno superato il girone al primo posto con 7 punti guadagnati, vincendo le gare contro Ghana e Mozambico e pareggiando con l’Egitto. Diversamente, la Mauritania ha chiuso il gruppo in terza posizione con 3 punti raccolti battendo l’Algeria nell’ultima sfida. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni di Capo Verde-Mauritania:

CAPO VERDE (4-3-3): Vozinha; Moreira, Costa, Lopes, Paulo; Duarte, Pina, Monteiro; Mendes, Tavares, Cabral. CT. Bubista.

MAURITANIA (4-4-2): Niasse; Keita, El Abd, Ba, Abeid; Gassama; Bouna, Thiam, Mouhsine, Koita; Anne. CT. Abdou.