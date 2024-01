Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Catanzaro-Palermo

L’anticipo della 22^ giornata di Serie prevede uno scontro per la zona playoff/promozione tra un Catanzaro in crisi ed un Palermo in crescita dopo la vittoria casalinga contro il Modena di sabato scorso. Corini potrebbe far debuttare dal 1′ il nuovo arrivato Ranocchia, mentre per Diakitè si prospetta la panchina, Vivarini conferma il solito 4-4-2.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Verna, Pompetti, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All Vivarini

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia/Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Soleri, Di Francesco. All.Corini

DOVE VEDERLA IN TV

Catanzaro-Palermo, gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie B e in programma alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Canatanzaro sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport (252) e la piattaforma Now.