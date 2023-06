Dalla Spagna: “Real Madrid su Lautaro” | Gli aggiornamenti

Nuove sirene spagnole per l'attaccante argentino

Calciomercato Inter, Real Madrid su Lautaro Martinez

Il nome di Lautaro Martinez resta tra i più caldi del mercato dei club de La Liga. La stampa spagnola, non insolita all’accostare il calciatore argentino ai grandi club, come accaduto qualche settimana fa con il Barcellona, ha parlato di un interessamento del Real Madrid. I Blancos sono alla caccia del sostituto di Benzema, passato a parametro zero agli arabi dell’Al Itthiad, e, secondo quanto riportato da Sport, potrebbero puntare sull’attaccante campione del Mondo.

Calciomercato Inter, per Lautaro servono 80 milioni

Secondo quanto riferito dal giornale spagnolo, fallite le piste Kane e Havertz, il Real starebbe pensando concretamente a Lautaro, e avrebbe avviato dei contatti con il club nerazzurro per conoscerne il prezzo. Il valore designato dal club milanese è di circa 80 milioni, ma il Real dovrà far fronte alla concorrenza inglese, su tutti il Chelsea. Nelle prossime settimane potrebbe esserci un nuovo vertice tra le parti.