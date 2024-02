Europa League: Feyenoord-Roma, statistiche e precedenti

Feyenoord-Roma si sfidano per la terza volta in 3 anni. Lo scorso anno a Rotterdam vinsero gli olandesi per 1-0, al ritorno invece non ci fu storia con un 4-1 dopo i tempi supplementari per la Roma in un olimpico gremito, due anni fa la grande vittoria nella finale di conference league.

Feyenoord-Roma, le statistiche dei giallorossi in Olanda

La Roma in trasferta in Olanda ha il bilancio perfettamente equilibrato: 3 vittorie e 3 sconfitte, e nessun pareggio nelle ultime 6 gare. Il Feyenoord invece contro le squadre italiane in casa ha ottenuto solo una sconfitta, proprio contro la Roma nel 2015 nei sedicesimi di europa league. Con 5 vittorie e 3 pareggi completano il bilancio della squadra di Slot. La Roma a questo punto della competizione di europa league ha passato sempre il turno nelle ultime 5 occasioni. L’ultima eliminazione contro il Panathinaikos nel 2010.