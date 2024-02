FA Cup: Luton Town-Manchester City, le ultimissime sulle formazioni

Manchester City in campo con il 3-2-4-1. Difesa a tre con Walker, Akanji e Dias. In mezzo al campo Rodri e Kovacic, alle spalle di Bobb, De Bruyne, Alvarez e Grealish sulla trequarti. In avanti il solo Haaland. Tra i pali: Ederson.

Luton Town-Manchester City, le probabili formazioni:

LUTON TOWN (3-4-3): Kaminski; Mengi, Osho, Bell; Ogbene, Barkley, Lokonga, Doughty; Morris, Woodrow, Chong. All. Edwards.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Rodri, Kovacic; Bobb, De Bruyne, Alvarez, Grealish; Haaland. All. Guardiola.