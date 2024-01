FA Cup: Tottenham-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Quarto turno di FA Cup al Tottenham Hotspur Stadium tra Spurs e Manchester City, venerdì ore 21. Nel terzo turno il Tottenham di Postecoglou ha superato il Burnley per 1-0, grazie alla rete di Pedro Porro. Diversamente, i Citizen, detentori in carica della competizione, hanno sconfitto l’Huddersfield Town con un netto 5-0. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Skipp, Kulusevski; Werner, Richarlison, Johnson. All. Postecoglou.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ortega; Walker, Dias, Gvardiol, Aké; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Alvarez, Grealish. All. Guardiola.