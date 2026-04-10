Frosinone-Palermo, le probabili formazioni. Partita di arbitri e palloni in campo

Si gioca questa sera alle ore 20.30 l’anticipo di Serie B tra Frosinone e Palermo, partita non banale che qualche anno fa è coincisa con l’inizio della fine dell’era Zamparini nel capoluogo siciliano. Nel 2018 fu il Frosinone a salire in Serie A tra mille polemiche, con un arbitraggio scandaloso da parte di La Penna, mentre nel finale per far passare il tempo i raccattapalle buttarono in campo palloni. Il post partita fu quasi una scena da far west, con i rosanero che giustamente protestarono per un arbitraggio insufficiente.

Stasera partita comunque importante, con la squadra di Alvini seconda in classifica, mentre il Palermo di Inzaghi rincorre il trio di testa dalla quarta posizione. Alvini metterà in campo il solito 4-2-3-1, con Raimondo unica punta supportato da Fini, Gelli e Kvernadze, mentre Inzaghi dovrà fare a meno di Johnsen, Corona ed anche di Joronen che sarà sostituito da Gomis.

Le probabili formazioni

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella; Fini, F. Gelli, Kvernadze; Raimondo.

PALERMO (3-5-2): Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo.