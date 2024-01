Guinea-Gambia, probabili formazioni e dove vederla

Seconda giornata del Gruppo C della fase a gironi di Coppa d’Africa tra Guinea e Gambia al Charles Konan Banny Stadium di Yamoussoukro, venerdì alle 21. Solo pari nella prima gara per la Guinea, stoppata per 1-1 dal Camerun. Brutta sconfitta, invece, per il Gambia, superato per 3-0 dal Senegal. Il match sarà visibile, in esclusiva, diretta e streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

GUINEA (4-2-3-1): Kone; Conte, Diakhaby, Jeanvier, Sylla; Moriba, Konate; Guilavogui, Camara, Kante; Bayo. CT. Diawara.

GAMBIA (4-3-3): Gaye; Janko, Gomez, Colley, Touray; Manneh, Marr, Darboe; Minteh, Barrow; Fadera. CT. Saintfiet.