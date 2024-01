Il Milan spazza via il Cagliari (4-1) | Rossoneri ai quarti di Coppa Italia

Parte forte la squadra di Ranieri che al minuto 4 su sviluppi da calcio d’angolo viene fermata da un miracolo di Mirante su Obert. Al minuto 28 si sblocca il match, palla illuminante di Theo per Jovic che aggancia in area e mette alle spalle di Radunovic. Sempre sull’asse Theo-Jovic i padroni di casa trovano anche il gol del raddoppio, grande azione personale del francese che serve ancora il numero 15 freddo sotto porta.

Il trionfo della primavera rossonera

E’ all’inizio del secondo tempo che i giovani schierati da Pioli ripagano la grande fiducia, una buona azione di Jimenez si tramuta in una mischia che vede come vincitore Traoré che con un’ottima girata mette in porta il gol del 3-0. Sussulto finale degli ospiti che al minuto 88 trovano il gol del 3-1 con un tiro da fuori di Azzi. C’è ancora tempo al 91′ per Leao, che rientra sul destro e piazza sul secondo palo per il definitivo 4-1. Ottima prestazione da parte del Milan che anche se con qualche seconda linea, archivia la pratica Cagliari e accede ai quarti di finale della Coppa Italia attendendo la vincente della sfida tra Atalanta e Sassuolo.

TABELLINO:

Reti: 28′, 41′ Jovic, 88′ Azzi, 91′ Leao

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria (61′ Florenzi), Simic, Theo Hernandez, Jimenez (79′ Bartesaghi); Adli, Reijnders (79′ Zeroli); Chukwueze, Romero (70′ Pulisic), Traoré (70′ Leao); Jovic.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo (72′ Zappa), Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto (63′ Azzi); Mancosu (72′ Sulemana); Luvumbo, Petagna (63′ Pereiro).

Arbitro: Alessandro Prontera

Ammoniti: Di Pardo, Deiola, Azzi.

Recupero: 1′ pt, 3′ st.