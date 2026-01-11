Il Napoli rimonta due volte l’Inter, a San Siro finisce 2 a 2

Pari ricco di colpi di scena tra Inter e Napoli
Il posticipo regala emozioni, 2 a 2 ricco di colpi di scena quello tra Inter e Napoli. Due volte in vantaggio i nerazzurri di Chivu, doppia rimonta degli azzurri di Conte. Inter avanti con Dimarco, McTominay trova il pari. I nerazzurri si riportano avanti su calcio di rigore contestato dai campioni d’Italia, dal dischetto non sbaglia Calhanoglu. Espulso Conte. Ancora McTominay trova il pari. Finisce 2 a 2, un pari ricco di emozioni, una corsa scudetto che resta viva e che promette emozioni.