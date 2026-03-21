Il Sassuolo ferma la Juve sull’1-1. Pinamonti risponde ad Yildiz

L’Allianz Stadium fa da cornice alla sfida tra Juventus e Sassuolo, valida per la 30ª giornata di Serie A. I bianconeri vogliono dar seguito alla buona prestazione di Udine culminata nello 0-1 finale. Dall’altra parte gli uomini di Fabio Grosso, ormai praticamente certi della salvezza, vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Bologna e continuare a coltivare quel sogno chiamato Europa.

Juventus-Sassuolo, brusca frenata per i bianconeri. Decisivo l’errore di Locatelli dal dischetto

Primo tempo chiaramente di marca bianconera con gli uomini di Spalletti che schiacciano sin da subito i neroverdi nella propria metà campo, riuscendo a costruire una serie di potenziali palle gol, grazie soprattutto all’imprevedibilità del reparto offensivo bianconero che, schierando Boga da centravanti con Conceicao e Yildiz larghi e il tuttocampista “Perrottiano” Mckennie sulla trequarti, non vuole dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Il match si stappa al 14′ con Yildiz che riceve l’ottimo suggerimento di Conceicao e dal limite batte Muric con un destro chirurgico, siglando il vantaggio bianconero. La Juventus resta in assoluto controllo della gara per tutta la prima frazione, sfiorando più volte il gol del raddoppio. Si va a riposo sul parziale di 1-0. Inizio di ripresa folgorante degli ospiti che al 52′ rimettono la gara in parità con Pinamonti che sfrutta il cross rasoterra di Berardi e insacca da due passi e fa 1-1. Reazione immediata da parte dei bianconeri che spingono sull’acceleratore a caccia di un raddoppio che avrebbe un fortissimo impatto nella corsa Champions. Nel finale Spalletti sfoggia l’artiglieria pesante, inserendo Vlahovic e Milik, con quest’ultimo che rientra in campo dopo quasi due anni. È proprio Dusan Vlahovic a guadagnarsi un calcio di rigore all’86. Dagli 11 metri va Locatelli che però si fa ipnotizzare da Muric. L’estremo difensore nero verde si rende nuovamente protagonista pochi minuti più tardi con una super parata su Milik. Finisce 1-1 allo Stadium, brusca frenata in corsa Champions per la squadra di Luciano Spalletti. Grande prestazione invece per gli uomini di Fabio Grosso, i quali continuano a sognare un posto in Europa.

Juventus-Sassuolo, il tabellino

1-1

Reti: 14′ Yildiz(J); 52′ Pinamonti (S);

Ammoniti: 64′ Bremer(J); 73′ Garcia (S); 90+4′ Lipani(S).

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly(78′ Vlahovic), Cambiaso(62′ Miretti); Thuram(62′ Koopmeiners), Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga(78′ Milik); Yildiz. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal. Allenatore: Spalletti.

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Bakola(68′ Lauriente), Vranckx(79′ Iannoni), Kone(68′ Lipani); Berardi, Pinamonti(79′ Nzola), Volpato. A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Nzola, Romagna, Moro, Frangella, Lipani, Iannoni, Lauriente, Pedro Felipe. Allenatore: Grosso