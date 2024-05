Il futuro di Joaquin Correa non sarà all'Inter. L'attaccante argentino, di rientro a Milano dopo il deludente prestito al Marsiglia, non rientra nei piani della dirigenza nerazzurra

L’Inter non riuscirà a trovare spazio per Correa neanche nella prossima stagione. Dopo la deludente stagione passata al Marsiglia, e il ritorno ad Appiano da qualche settimana, la dirigenza nerazzurra sta già valutando la prossima destinazione dell’argentino.

Inter, Correa tra Estudiantes e River Plate

Dunque, il futuro di Joaquin Correa non sarà all’Inter. L’attaccante argentino, tornato alla Pinetina dopo il deludente prestito al Marsiglia, non rientrando nei piani della dirigenza nerazzurra e nelle idee di Simone Inzaghi, nelle prossime settimane avrà da valutate altre destinazione. Ci sarebbero stati già contatti per lui, infatti a breve potrebbe tornare a giocare in patria. Secondo le ultime indiscrezioni, due club argentini avrebbero intenzione di puntare sull’attaccante dell’Inter: l’Estudiantes, club nel quale ha debuttato tra i professionisti, e il River Plate, dove ha militato nelle giovanili.

Entrambi i club hanno mostrato un forte interesse, inoltre il giocatore, fino a pochi giorni fa in Argentina, avrebbe avuto un incontro con i vertici dell’Estudiantes. Fortemente voluto dalla dirigenza, il segretario sportivo Marcos Angeleri e il presidente Juan Sebastián Veron, proveranno a portarlo in squadra battendo la concorrenza. Anche il River Plate si sta muovendo, avviando la trattativa con il giocatore già nei giorni passati.