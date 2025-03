Mercoledì si scende in campo per la semifinale di andata di Coppa Italia. A San Siro è previsto il derby della Madonnina tra Milan-Inter. La formazione di Simone Inzaghi, dopo la grandiosa vittoria contro l’Udinese non ha neanche il tempo per rilassarsi.

Inter, problemi di formazione per il derby

Quello di mercoledì sarà un match che ha tripla importanza: innanzitutto è un derby, che si inserisce in una stagione avara di risultati negli scontri diretti contro il Milan e poi è il primo passo di un confronto che può regalare la finale di Coppa Italia, trofeo che nell’era Inzaghi ha assunto sempre grande importanza ma l’anno scorso sfumò agli ottavi contro il Bologna.

Per Inzaghi sarà un problema la formazione. Ovviamente Lautaro e Dumfries saranno ancora indisponibili mentre c’è ottimismo per Arnautovic e lo stesso Frattesi. de Vrij e Taremi saranno da valutare mentre Asllani sarà squalificato costringendo Calhanoglu agli straordinari. Sembra logico un impiego più massiccio, rispetto a ieri, di Bisseck, Zalewski, Barella e Correa e magari si rivedrà anche Josep Martinez tra i pali. Un po’ difficile pensare al turnover, il derby è una partita importante e non va sottovalutato nulla.