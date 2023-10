Nonostante queste ultime ore caotiche il mondo del calcio non si arresta. Alcuni club corrono ai ripari blindando alcuni giocatori assicurandosi la zona in campo ben coperta. In casa Inter arriva l’accordo per il rinnovo di un giovane giocatore riconosciuto come un grande punto fermo nerazzurro e non solo. Il giocatore in questione è Federico Dimarco che ha saputo ben conquistare il suo posto sul rettangolo verde.

Inter, blindato Dimarco: l’accordo con l’entourage del giocatore

La dirigenza dell’Inter ha gettato le basi per il rinnovo dell’esterno sinistro Federico Dimarco, con annesso sostanzioso aumento di ingaggio. A svelare i dettagli della trattativa è stata “La Gazzetta dello Sport“: “Ci siamo, è solo questione di giorni: Federico Dimarco è a un passo dal rinnovo con l’Inter. La società nerazzurra ha trovato il modo di blindare il suo esterno. È il frutto dell’incontro avvenuto negli ultimi giorni tra i dirigenti e Roc Nation, l’agenzia che rappresenta il giocatore della Nazionale“. Ecco i dettagli: “Le parti sono vicine all’intesa, i dialoghi sono stati proficui. Tanto che il giocatore a breve dovrebbe firmare prolungamento e adeguamento: la scadenza passerà dall’attuale 2026 al 2028, ma quel che più conta è che lo stipendio aumenterà da 1,8 milioni netti a quota 4. Per la stagione in corso, per la verità, la partenza sarà più bassa, intorno ai 3,5 milioni. Poi dal 2024-25 si toccherà quota 4 di base fissa, bonus esclusi”.